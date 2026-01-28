El Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta negó libertad por vencimiento de términos a Jeison Ramírez Morales, alias Yeison, quien enfrenta un proceso penal por el asesinato del líder social del barrio Villa Jaidith, de Valledupar, Alfonso Medina, en un hecho de sicariato registrado en abril de 2023, cuando la víctima iba llegando a su vivienda en el mismo sector.

Lea: Denuncian falta de apoyo electoral en municipios del Cesar

Los argumentos del juez se basaron en que sí han trascurrido 40 meses desde el 25 de abril de ese mismo año, cuando se legalizó la captura, pero no se ha iniciado el juicio. No obstante, el procesado tiene vigente tres procesos más por homicidio y una condena en curso por el delito de tráfico de estupefacientes.

Por lo anterior, la libertad le fue negada y seguirá recluido en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’.

Como se recordará, Alfonso Medina por muchos años lideró procesos en contra del aprovechamiento de terrenos en el barrio Chiriquí y Villa Jaidith, por lo que su muerte podría estar relacionada con su lucha y liderazgo.