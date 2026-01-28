En Valledupar se realizó el segundo Comité de Seguimiento Electoral para el departamento del Cesar, en el cual las diferentes autoridades, principalmente la fuerza pública manifestó que están dadas las condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para los candidatos de los partidos políticos, para el certamen democrático que se realizará este próximo 8 de marzo.

Leer también: Joven en bicicleta fue asesinado en un parque de Valledupar

Por parte del delegado encargado de la Registraduría, Jefreei Corpus, se conoció que vienen dando seguimiento a lo estipulado al calendario electoral, llegando a todos los territorios, donde han encontrado que los delegados municipales han señalado no contar con apoyo electoral, lo cual es de total preocupación.

“De acuerdo con reuniones con los delegados municipales es que tenemos algunas dificultades, donde hasta el momento no han determinado el apoyo electoral y eso sí nos genera mucha incertidumbre e inconformidad, ya que estamos a portas de un certamen electoral y los registradores en los municipios no tienen información al respecto”, indicó el funcionario.

Precisó que los municipios afectados son: Bosconia, Tamalameque, La Jagua, Pueblo Bello, Becerril y Aguachica, situación que manifestaron en el comité a fin de avanzar con una solución antes del 15 de febrero.

A su vez, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que no hay territorios vedados para que los candidatos puedan realizar su proselitismo político, por ello están dando las garantías necesarias. Sin embargo, refirió que han puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, especial atención en los municipios de Río de Oro, San Martín, Aguachica y González, donde hay actores de violencia armada.

Importante: Alias Javier, capturado por el Ejército en Codazzi, es señalado de ser el asesino de exconcejal de Becerril en septiembre de 2025

El funcionario destacó que por parte de la Gobernación del Cesar han destinado 550 millones de pesos, como aporte en materia de tecnología hacia la Registraduría Nacional, inversión que se da en cada proceso electoral.

En dicho comité estuvieron representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Gobernación del Cesar, MOE, Personería Municipal, Procuraduría General de la Nación, Alcaldía Municipal, Defensoría del Pueblo, Fuerza Pública, entre otros.