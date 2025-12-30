En diferentes puntos del municipio de Aguachica se desarrolló una velatón para recordar a la familia Lora Rincón, víctima de una masacre el pasado 29 de diciembre de 2024, cuando los pastores Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón, junto a sus hijos Ángela y Santiago, fueron acribillados a tiros por un sicario que se confundió de objetivo.

El primer acto conmemorativo fue a las afueras de la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica, donde Ángela Lora Rincón, laboraba como comunicadora social. Ahí sus excompañeros de trabajo, encendieron velas recordando su gran personalidad y memoria.

De manera paralela gran parte de los miembros de la iglesia Príncipe de Paz, de las diferentes sedes, y de la cual era pastor Marlon Lora, se reunieron a las afueras del restaurante Sabores y Sorbetes, donde sucedió la masacre. En ese lugar realizaron alabanzas a Dios y oraciones pidiendo perdón por la sangre derramada, y clamando por la reconciliación y paz.

Como se recordará para el día de los hechos las víctimas se encontraban esperando que le sirvieran la comida que habían pedido para su almuerzo, luego del servicio dominical en la iglesia con sede en el barrio Villa Paraguay.

De manera inesperada para ellos y los demás ciudadanos un sicario llegó a bordo de una motocicleta y les disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlos muertos, menos a Santiago, quien luchó por su vida por horas hasta morir el 30 de diciembre.

Según la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, este múltiple crimen no iba para la familia pastoral, sino que se trataba de una guerra entre bandas criminales dedicadas al microtráfico, en las que ellos no tenían nada que ver.

Sin embargo, en ese mismo restaurante se encontraba Zaida Sánchez Polanco, alias ‘La Diabla’, en ese momento excompañera sentimental de Javier Alfonso Veloza, conocido como alias Jhon Mechas, líder de las disidencias de las Farc, quien había sido asesinado el 27 de diciembre de 2024, dos antes de la masacre.

Al momento de los asesinatos esta mujer salió despavorida del establecimiento comercial, se subió a una camioneta de alta gama y huyó.

Luego de semanas de investigación y análisis en las cámaras de seguridad, los investigadores concluyeron que el sicario iba a matar a alias La Diabla, la confusión estuvo en que Ángela Lora, estaba vestida igual a la otra mujer.

Finalmente, en enero de 2025, alias La Diabla, fue asesinada a las afueras de un hotel de Medellín, donde estaba hospedada junto a su hijo de 9 años, tras la masacre en Aguachica. Sicarios la esperaron y cuando se bajaba de una camioneta blindada la atacaron a tiros, quedando malherida y luego morir en una clínica.