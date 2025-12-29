La Policía del Cesar dio a conocer que durante este 2025, mediante operaciones investigativas y operativas, incautó 1.451 kilos de estupefacientes, cerca de tonelada y media distribuida en 856 kilos de cocaína, 168 de base de coca, 5 de bazuco y 422 de marihuana.

Asimismo, lograron 370 capturas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, entre ellas se judicializaron 333 hombres, 37 mujeres y nueve menores de edad aprehendidos.

De este total, 739 kilos de estupefacientes fueron incautados a Grupos de Delincuencia Organizada y 350 kilos a la delincuencia común, que operan desde el Catatumbo, ingresando y atravesando el departamento del Cesar, para dar paso a La Guajira y sacar el alcaloide hacia países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa, por vía marítima.

“Durante el año también se realizaron 133 diligencias de registro y allanamiento, fortaleciendo la ofensiva y la lucha frontal contra las estructuras dedicadas a la comercialización de drogas. Además, estos resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado de las diferentes especialidades policiales y al apoyo de la ciudadanía. Seguiremos 24/7 combatiendo el narcotráfico y toda forma de delincuencia que amenace la paz y el bienestar de nuestro territorio”, manifestó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Morales Vargas.