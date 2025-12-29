En las afueras de la Gobernación del Cesar, los familiares del soldado Víctor Hugo Yépez García realizaron un plantón pidiendo ayuda al presidente Gustavo Petro para que el joven militar sea liberado tras permanecer secuestrado desde el 14 de noviembre por el GAO-r Estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, en el sector de Guadualito, en Bilbao, Cauca.

Lea: Millonarias pérdidas tras incendio en local comercial del Mercado Público de Valledupar

La desesperada madre de Víctor Hugo hizo un clamor a las autoridades territoriales y al jefe de Estado para que no los dejen solos y antes de que finalice este 2025 su hijo se reúna nuevamente con todos sus familiares en el corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, de donde son oriundos.

“Nos encontramos en este lugar pidiéndole a la gobernadora Elvia Milena Sanjuán; al alcalde, a los diputados y concejales que no me dejen sola, necesito que me acerquen al presidente (Gustavo Petro), que mi voz llegue hasta allá, ya lo que falta es poco. Nos han mandado pruebas de supervivencia y eso es un paso agigantado, pero necesitamos que el presidente escuche todo este llamado, pero solos no podemos, necesitamos ayuda”, indicó Lenis García, madre del soldado secuestrado.

Cortesía Familiares de soldado valduparense secuestrado en Cauca claman por su liberación.

Contó que las pruebas de supervivencia llegaron a los días del secuestro y la segunda el 24 de diciembre. “Lo vemos muy bien, pero nuestro hijo y demás secuestrados es lo que le piden al Gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro y al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, es ¿qué están haciendo por ellos?, se sienten solos siendo unos héroes de la patria, pero mientras estén padeciendo estos se sienten solos y abandonados”.

Desde la administración departamental señalaron que ha sido una fecha muy difícil para los familiares del soldado, a quienes han acompañado desde el momento del plagio.

Recordaron que a través de una carta solicitaron la mediación del Ministerio de Defensa y de la Curia Episcopal de Valledupar, en el marco de sus competencias y canales institucionales y misionales, para la liberación oportuna del militar.

Lea: Refuerzan controles y vigilancia en las vías del Cesar por el aumento de viajeros en temporada de fin de año

Dicha solicitud fue elevada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, quien además ha expresado su solidaridad con los familiares del soldado y también ha mostrado una firme disposición en acompañar, apoyar y activar los mecanismos institucionales para la liberación.

Asimismo, acelerar y priorizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la protección de la vida del joven Yepes García, además de mantener canales de coordinación que permitan avanzar en la pronta solución de este lamentable suceso.

“Este hecho más de constituir un atentado contra la institucionalidad y la seguridad del país, configura graves vulneraciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario tipificadas como los delitos de secuestro y concierto para delinquir, entre otros”, se lee en la carta enviada por el Gobierno del Cesar, al Ministerio de Defensa y Curia Episcopal de Valledupar.