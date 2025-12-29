En el corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio de El Paso, se registró un caso de tentativa de feminicidio en contra una joven de 17 años, identificada como Janiseth Palencia Álvarez, quien ahora permanece en estado crítico y el presunto agresor capturado por la Policía Nacional.

Este caso se presentó el domingo 28 de diciembre en horas de la noche, cuando la víctima regresaba a su vivienda luego de salir del trabajo. A pocos metros de ingresar a la residencia fue atacada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta, quien le disparó con un arma traumática a la altura del cuello.

La menor de edad, al caer al suelo nuevamente fue agredida, pero esta vez con arma blanca empeorando su condición, por lo que quedó gravemente herida. La comunidad al percatarse de los hechos ayudó a la lesionada, quien fue trasladada al Centro Médico Materno de La Loma, donde fue estabilizada y luego remitida de urgencia a una clínica en Valledupar, donde su condición es muy delicada.

Ante estos hechos, la Policía Nacional indicó que los uniformados actuaron oportunamente capturando a Daniel José Palacio Ospino, excompañero sentimental de la mujer herida.

Este individuo será judicializado por la Fiscalía 22 seccional de La Jagua de Ibirico, le imputará el delito de tentativa de feminicidio, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal.

