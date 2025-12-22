A los 12 años de su fallecimiento, la tumba de Diomedes Díaz, se encuentra renovada con un nuevo mármol de color negro brillante, materas de color blanco y una foto del Cacique de la Junta, que dice: ‘Y el día que se acabe mi vida. Les dejo mi canto y mi fama’, letra que hace parte de la canción ‘Muchas gracias’, en el álbum del mismo nombre grabado en 1996, con el acordeón de Iván Zuleta.

Le puede interesar: Así luce la remodelada tumba de Diomedes Díaz

La remodelación estuvo a cargo de todos los familiares del extinto cantante, a través de la Fundación Diomedes Díaz, para que el lugar de su última morada siempre esté reluciente para toda la fanaticada que sin importar qué día del año sea, siguen visitándolo para recordar sus canciones a quienes consideran un inmortal en el folclor vallenato.

Inicialmente en este 22 de diciembre se realizó una ofrenda floral, seguidamente una eucaristía por el eterno descanso de su alma, la develación del nuevo diseño y restauración de la tumba para finalmente el cierre del acto conmemorativo con la presencia de algunos de sus hijos y fanaticada.

Vea aquí: Estos son los números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar en la lotería

Entre sus herederos se encontraba Liliana Díaz, quien manifestó que esta es una fecha simbólica que se ha convertido en un día conmemorativo para todos los diomedistas, pero en especial para su familia.

Cortesía de Wilson 'son' Martínez

“Hoy estamos en la tumba que decidimos mejorarla para todos sus seguidores por parte de la Fundación Diomedes Díaz. Recordando a mi papá con mucho amor y mucho cariño, pero sobre todo con ese amor que siempre nos reciben los fanáticos. Su vida fue de impacto para toda su familia y fanaticada y aún donde llego estoy infinitamente agradecida por el camino que les dejó a sus hijos”, expresó Liliana Díaz.

También expresó que su cantante preferido siempre será su papá, a quien recuerda siempre y en especial con la canción ‘Hija’, “es una canción que él se sintió identificado cuando yo nací y digamos que de por sí, esa canción es todo es consejo y muchísimo amor”.

Lea también: Capturan en Cartagena a miembros de una banda dedicada al hurto de cadenas de oro

Como todos los años, a la tumba igualmente llegaron fanáticos que recuerdan a Diomedes Díaz, como el cantante de todos los tiempos, el que le compuso y cantó a cada circunstancia de la vida, tal como lo dijo Wilson ‘Son’ Martínez, uno de los seguidores que más se ha dedicado a recordar las vivencias de este artista vallenato.

“Diomedes sigue siendo grande, siempre me ha gustado su música y me he dedicado a contar historias que he encontrado en otros fanáticos que lo recuerdan”, expresó Martínez.

Cortesía de Wilson 'son' Martínez

En este día la tumba está adornada con rosas de color blanco, amarillo y anaranjado.