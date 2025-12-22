Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena aprehendieron en flagrancia en el Centro Histórico a seis hombres señalados de integrar una banda delincuencial dedicada al robo de cadenas de oro en esta importante zona turística.

A los capturados les atribuyen el haber despojado de una cadena de oro a un turista estadounidense en el sector del Muelle de Tablas minutos antes de ser interceptados por los uniformados.

Los sorprendieron huyendo del lugar de los hechos a bordo de dos taxis, que también fueron inmovilizados, mientras que a ellos, en un registro personal, les hallaron la cadena de oro avaluada en más de 10 millones de pesos.

Fueron señalados por su víctima de haberlo rodeado, intimidado y hurtado. Al parecer, se dedicarían al hurto bajo esta modalidad. Dos de los capturados presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de hurto, lesiones culposas, violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial.

Los elementos incautados y los capturados dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

“Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.