Alias La Negra, capturada por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el allanamiento de un inmueble en el barrio El Pozón, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y municiones.

Lo anterior porque le hallaron en su poder un revólver calibre 38 con cinco cartuchos de igual calibre.

De acuerdo con la información recolectada por personal de la Sijin en la investigación, alias ‘La Negra’ al parecer, cumplía el rol de almacenista de armas de un grupo delincuencial.

Sobre esta detención el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras generadoras de hechos violentos en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas organizaciones delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.

Pueden comunicarse a través de la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246 y al e-mail: sijin.mecar@policia.gov.co