El ambicioso proyecto Vías para la Felicidad que ejecuta la alcaldía de Cartagena llegó este fin de semana con un nuevo frente de obra al barrio Daniel Lemaitre.

En este popular sector de la Heroica serán rehabilitados tres tramos en concreto rígido, impactando en más de 2.130 metros cuadrados de malla vial en este barrio.

Las obras son ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura del Distrito en la calle 66 entre las carreras 16 y 15, donde intervienen 123 metros lineales; en la carrera 16 entre las calles 66 y 64, donde rehabilitarán 125 metros lineales adicionales en concreto rígido. Este tramo es importante para la conectividad interna del barrio y para mejorar los recorridos cotidianos de los vecinos y del transporte público.

Y la tercera intervención la ejecutarán en la misma carrera 16, en los puntos críticos existentes entre la calle 60 y la carrera 13, tramo de 69 metros lineales de longitud, donde habrá rehabilitación integral de la vía, completando así un paquete de aproximadamente 2.140 metros cuadrados de obra nueva en Daniel Lemaitre.

“Estas son obras que responden a necesidades reales, que se ejecutan con planeación técnica y generan impactos duraderos en la movilidad vehicular y peatonal”, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz.