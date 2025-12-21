La madrugada del domingo 21 de diciembre de 2025 terminó en tragedia para una familia del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar. Sobre las 4:00 a. m., Juan David Torres López, un joven de 18 años, murió tras un grave accidente de tránsito.

El joven estudiante del Sena conducía su motocicleta marca Bóxer, color blanco, cuando chocó violentamente contra un poste de alumbrado público y luego contra la pared de una vivienda.

Vecinos del sector, ubicados diagonal al parque de los Estudiantes, se despertaron con el estruendo del choque y fueron testigos de los esfuerzos por auxiliar al joven. A pesar de que fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica, no logró sobrevivir a las lesiones sufridas por el fuerte impacto.

Se conoció que la víctima, natural de la población de Yatí, minutos antes al accidente se encontraba departiendo con unos amigos en el sector de Santa Fe; sin embargo, salió del lugar sin avisar hacia donde se dirigía.

Torres López estudiaba Marinería de Embarcación Fluvial en el SENA con sede en Yatí; además, era hijo único.

Ante este caso, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.