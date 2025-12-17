La Policía Nacional a través del Técnico Antiexplosivos y el guía canino Ruso, desactivó de manera controlada un artefacto explosivo en la Ruta del Sol, a la altura del municipio de Pelaya, sur del Cesar, elemento instalado por el ELN, en el marco del paro armado que duró hasta este 17 de diciembre.

Según la institución armada, se inspeccionó una tractomula que contenía una caneca con banderas alusivas al ELN, la cual se encontraba abandonada sobre la carretera. De manera paralela, a aproximadamente 150 metros del lugar, en la vereda Los Laureles, se realizó la verificación de un vehículo abandonado con el apoyo del canino antiexplosivos, quien emitió señal pasiva al detectar posible presencia de material explosivo.

En el sitio, se halló un artefacto explosivo compuesto por dos canecas, cada una con un peso aproximado de 20 kilogramos de AMONAL, ubicadas a un costado del vehículo.

Ante la amenaza latente para la comunidad y los usuarios de la vía, el personal técnico antiexplosivos procedió a realizar la destrucción controlada del material, garantizando la seguridad del sector y evitando posibles afectaciones humanas y materiales.