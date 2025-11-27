Un grave caso de violencia intrafamiliar y maltrato a dos menores de edad, entre los 4 y 6 años, sucedió en el barrio Altos de la Mina, del municipio de La Jagua de Ibirico, donde una mujer 27 años, le quemó las manos a sus propios hijos.

Estos hechos sucedieron el pasado 10 de octubre, cuando la mujer tomó una cuchara caliente y se las puso a en las manos de los niños, al parecer, alegando un supuesto mal comportamiento en ellos.

Los primeros en percatarse de lo ocurrido fueron los vecinos del sector, quienes les observaron las lesiones a los niños, y al consultarles qué les había pasado, estos indicaron que su mamá los quemó.

En un video grabado por la ciudadanía, se observa cómo los menores de edad tienen heridas visibles. “Mi mamá me quemó, pero no pasa nada, me echan un spray (…). A mí me quemó menos porque yo quité la mano y me pegó”, dicen los niños, al momento de ser consultados por la comunidad.

Por estos hechos, la Policía Nacional informó que la agresora fue captura al ser requerida por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Asimismo se estableció que los menores de edad se encuentran bajo el cuidado y protección del ICBF, luego de la intervención de la Comisaría de Familia, de La Jagua de Ibirico que inició el proceso de restablecimiento de derechos.

