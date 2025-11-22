En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de una persona de sexo masculino, perpetrado en el área rural del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

La víctima respondía al nombre de Jeinner Andrés Cuello Torres, de 32 años de edad, quien era conocido como ‘Barranquilla’, ciudad de donde era oriundo.

El atentado se registró en la noche de este viernes 21 de noviembre, en jurisdicción del corregimiento de Zambrano, en el sur del departamento.

Según la información preliminar, el mencionado fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes al acercarse, el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego calibre 9mm y le disparó en repetidas oportunidades hasta causarle la muerte.

Posteriormente, le dejó un cartel junto al cuerpo que decía “AGC presente: por ladrón”, y huyó junto a su cómplice.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, se encargó de los actos urgentes e inspección a cadáver.

Respecto al homicidio, la Policía del Departamento indicó que los móviles son materia de investigación por parte de agentes de la Sijín y Sipol.

Finalmente, se conoció que el padre de la víctima manifestó que su hijo había salido a las 6:00 de la tarde de su vivienda y que horas más tarde le llegaron con la fatídica noticia.