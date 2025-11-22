Uniformados del Gaula de la Policía, gracias a la denuncia ciudadana capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de extorsión en Riohacha, La Guajira.

Leer más: Feminicidio Saray Díaz: condenan a más de 30 años de prisión a hombre señalado de propinarle puñaladas con el cuchillo de la cocina

Se trata de George Kaeff Gómez Valle, conocido como alias Punto Cuarenta, quien sería presunto integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocido como los Pachencas.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 12 entre carrera 7 y 8, del barrio Centro, donde este individuo llegó hasta un establecimiento comercial para exigir 500.000 pesos a un ciudadano trabajador que, con esfuerzo y dedicación, sostiene a su familia.

No olvide leer: Policía evita ataque armado y captura a un peligroso delincuente en Mompox

La víctima fue intimidada con atentar contra su integridad si no accedía al pago. Gracias a la reacción inmediata de las unidades del Gaula, se logró proteger a esta persona y evitar que la amenaza se materializara.

Según la Policía, alias Punto Cuarenta, es señalado de cumplir el rol de cobrador de extorsiones dentro de la organización criminal, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional.

Le puede interesar: Refuerzan despliegue militar para elecciones atípicas en Magdalena

Tras ser presentado en audiencia, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, enviando un mensaje contundente contra quienes pretenden lucrarse del miedo de los ciudadanos.

Lea también: En el Congreso InnovaFood 2025-II fueron exhibidos 21 nuevos productos

Finalmente, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a romper el silencio y denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165, disponible las 24 horas del día. Su colaboración es vital para continuar debilitando las estructuras criminales que intentan afectar la seguridad y la convivencia en La Guajira.