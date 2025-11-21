Todo un caudal de mentes inquietas quedaron evidenciadas en el lugar de desarrollo Berástegui, de la Universidad de Córdoba, durante el Congreso InnovaFood 2025 – II, ‘Creatividad, Sostenibilidad y Sabor Para Alimentar el Mundo’, con la exhibición de 21 productos.

Lea también: Hallan cadáver de mujer en arroyo del sector de Portal de Las Moras, en Soledad

Estos fueron pensados y materializados por estudiantes de noveno semestre del programa de Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ingenierías, y entre ellos estuvieron la butifarra de carne de carnero y lenteja, cookies elaborados con harina de trigo, habichuela y berenjena, obleas de café con harina de trigo y mazorca de cacao, crema untable de queso con adición de ñame morado y toque de hierbas finas.

Cortesía Unicórdoba

Además de láminas de huevo con vegetales deshidratados, galleta de cáscara de piña rellena con mermelada de guayaba agria, y vinagreta elaborada con pulpa de maracuyá, cúrcuma y pimienta negra, fueron algunos de los proyectos que llamaron la atención del público en los dos días de exhibición.

Lea también: Juez ordena libertad para hijo de fiscal y de funcionaria del CTI vinculados a red de corrupción judicial

“Fue un evento exitoso con mucha aceptación por parte de los consumidores, los productos se fueron agotando rápidamente lo que indica el éxito de la feria”, sostuvo José Espitia, uno de los jóvenes expositores que estudia ingeniería de alimentos.

Cortesía Unicórdoba

Esta actividad se realiza dos veces por año a través del curso Desarrollo de Nuevos Productos y es liderada por las docentes Adis Llanos y Mónica Simanca, con el permanente apoyo de los estudiantes protagonistas, creativos y emprendedores, quienes asumen esta práctica como la primera y gran oportunidad para empezar a conquistar los mercados mundiales.

Lea también: Menor de 15 años murió tras ser víctima de abuso sexual en el trabajo: estuvo hospitalizado por 5 días