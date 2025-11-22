El Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo condenó a Alber Antonio Chávez Morelo a la pena de 31 años y tres meses de prisión por el delito de feminicidio agravado del que fue víctima su compañera sentimental y madre de sus hijos Saray Elena Díaz Meza.

A su vez el juzgado le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por un período de 20 años y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá permanecer en la cárcel La Vega o en otra que el Inpec indique.

Los hechos por los que Alber Antonio Chávez Morelo responde y que reconoció ante la Fiscalía, ocurrieron el 22 de julio de este 2025 en el barrio El Palmar, sector la Gran Parada, de la zona urbana del municipio de Tolú.

Redes sociales Albert Antonio Chávez Morelo, presunto feminicida de Saray Elena Díaz.

Eran aproximadamente las 3:00 de la tarde de la mencionada fecha, es decir, hace cuatro meses, cuando dentro de la vivienda que habitaban Alber Antonio Chávez Morelo y Saray Elena Díaz Meza se generó una acalorada discusión por parte del hombre que “en un acto de crueldad causó la muerte a su compañera sentimental Saray Elena Díaz Meza, propinándole varias puñaladas en su cuerpo, con un arma cortopunzante, siendo esta, el cuchillo de su propia cocina, cerciorándose que muriera lentamente, tirada en el suelo y a sus pies sin brindarle ningún tipo de ayuda y posteriormente huyendo del lugar de los hechos en la motocicleta marca Honda, modelo 2025, de colores negro-rojo, placa BCA-39H, de propiedad de la hoy occisa”, reza en el fallo condenatorio de 7 folios al que tuvo acceso EL HERALDO.