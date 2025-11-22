La Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), frustró un ataque armado y logró la captura de un hombre que amenazó con un arma de fuego a los uniformados durante actividades de patrullaje, registro y control en la Calle 26 con Transversal 10A, barrio La Cuchilla del municipio de Mompox, Bolívar.

El procedimiento inició cuando los policías observaron a un sujeto que vestía un buzo rojo de manga larga, bermuda de jean azul y zapatos negros, quien adoptó una actitud nerviosa y evasiva al notar la presencia policial. Al acercarse para interceptarlo, el individuo desenfundó un arma de fuego desde la pretina y apuntó directamente contra los uniformados, generando una amenaza inmediata para su integridad.

Ante el riesgo inminente, uno de los policías del GOES reaccionó y accionó su arma de dotación de manera controlada para neutralizar al agresor, procurando causar el menor daño posible. El sujeto resultó lesionado en su brazo izquierdo y, tras ser reducido, se le halló una pistola COLT’S MK IV SERIES 70, número serial 287158C, color niquelado, con un cargador y dos cartuchos calibre .45 mm sin percutir.

Al verificar la legalidad del arma, el capturado manifestó no poseer ningún tipo de permiso para porte o tenencia. Los uniformados le brindaron primeros auxilios en el lugar, ya que permaneció consciente durante todo el procedimiento.

La situación generó la aglomeración de varias personas, algunas con actitud hostil, intentando impedir la conducción del hombre, conocido en el sector con el alias “Habichuelo”. Debido al riesgo de alteración del orden público, fue necesario solicitar apoyo de las patrullas de vigilancia y de la comandante de estación.

El capturado fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde se identificó como Jorge Barrios Rojas, de 37 años, y se le materializaron sus derechos como persona capturada por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Se conoció además que cuenta con anotaciones judiciales por falsedad marcaria, porte ilegal de armas y lesiones personales.

El comandante del Departamento, coronel Alejandro Reyes Ramírez, resaltó el profesionalismo de los uniformados del GOES: “Nuestros policías actuaron con absoluta claridad y conforme a la ley para proteger sus vidas y la de los ciudadanos. Seguiremos fortaleciendo los controles para enfrentar a quienes representen una amenaza para la seguridad de Mompox y del departamento”, afirmó el coronel Reyes Ramírez.