Desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre, Riohacha abre sus puertas al Festival Internacional del Bolero, un evento que reunirá a artistas nacionales e internacionales en una celebración que exalta la música romántica y las tradiciones.

Este importante encuentro musical cuenta con el impulso de la Gobernación de La Guajira para la consolidación del festival como una vitrina cultural del departamento y un escenario que fortalece la identidad musical del territorio.

El evento, organizado por la Fundación del Festival del Bolero, dirigida por Álvaro Escorcia, con el apoyo de la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha, presenta una programación que incluye conciertos, galas, conversatorios, muestras culturales y espacios formativos.

La programación

Este año, la Gran Noche de Gala contará con la presentación de: Orquesta Los Van Van de Cuba, uno de los grupos más influyentes del Caribe; Chabuco (José Darío Martínez), artista colombiano reconocido por fusionar el vallenato con géneros latinoamericanos; Andrés Cabas, cantante y compositor colombiano de trayectoria internacional; Ernesto Lecrelc, joven promesa del bolero con un estilo único y Álvaro “Palillo” Gámez, talento riohachero que representa la identidad musical local.

En el marco de los conciertos habrá espacios académicos donde participarán panelistas y gestores culturales de renombre en el Foro Internacional El Caribe y su Música, como Fernando Linero, Normando Suárez Fernández y Manuel José Jaime Triviño, entre otros.

El foro internacional El Caribe y su Música se llevará a cabo el 21 de noviembre a las 6:00 p. m. en el Salón Sierra Becerra del Centro Cultural.

La Gran Noche de Gala será el 22 de noviembre en la noche, en el Parque Nicolás de Federmann.

Asimismo, el Encuentro de Coleccionistas se realizará el domingo 23 de noviembre, desde las 9:00 a. m., en la terraza del Centro Cultural.

Durante tres días, los asistentes disfrutarán de un recorrido sonoro cargado de nostalgia, poesía y sentimiento, acompañado de actividades académicas y del tradicional Encuentro de Coleccionistas, que este año celebra su versión XVII.