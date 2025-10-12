En horas de la tarde de este sábado 11 de octubre fue asesinado con arma de fuego un hombre en el perímetro urbano del municipio de Aguachica.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Gener Jaraba, de 30 años de edad.

El atentado se registró en jurisdicción del barrio Villa Paraguay, en dicha municipalidad del departamento del Cesar.

Según la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al lugar. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó dos disparos en la cabeza y tórax, para luego huir junto a su cómplice.

Personas que presenciaron el hecho se acercaron para auxiliar al baleado, pero este ya no tenía signos vitales y dieron aviso a una patrulla de la Policía.

Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizó la inspección judicial.

De igual manera, la Policía del departamento informó que los móviles y autores de los hechos son materia de investigación.