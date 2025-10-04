Entre los barrios San Martín y Primero de Mayo, de Valledupar, se registró el asesinato de un hombre que se encontraba en las afueras de una vivienda. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros, provocándole graves heridas a las que no sobrevivió.

Estos hechos sucedieron el pasado viernes 3 de octubre en horas de la noche, cuando Carlos Leonel Eljure estaba en compañía de su pareja sentimental y fue impactado con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

De manera inmediata, el herido fue trasladado a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde murió a los pocos minutos del ingreso.

De acuerdo con la Policía Nacional, Eljure registraba anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal abusivo, hurto y fabricación y tráfico de armas de fuego.

En estos mismos hechos también resultó lesionado con arma de fuego Geiler Pérez, quien presenta dos heridas en el tórax, altura del abdomen, y fue remitido a la Clínica Laura Daniela, donde los galenos en turno manifiestan que su estado de salud es grave.

Esta persona tiene cuatro anotaciones judiciales por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego, hurto y concierto para delinquir.

Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.