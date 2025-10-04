La Policía Nacional a través del Gaula, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, dio un golpe al Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN, con la captura de tres de sus integrantes conocidos con los alias de ‘Ciro’, ‘Maikol’ y ‘Lupin’, por el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados eran los presuntos responsables de las rentas criminales de esta estructura, la cual venía generando una fuerte afectación en la región del Catatumbo y el sur del Cesar, con más de cinco años de trayectoria delictiva.

Además se les señala de estar presuntamente vinculados al secuestro del ganadero, Adalberto Osorio Mantilla, en zona rural de Aguachica, ocurrido el 30 de junio del 2025, caso en el que se exigía una suma de 1.500 millones de pesos por su liberación. La víctima recuperó su libertad el 13 de septiembre del presente año.

Durante el procedimiento, la Policía también incautó las motocicletas utilizadas por los delincuentes para ejecutar el secuestro, debilitando así la capacidad logística del grupo armado ilegal.

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.