En las últimas horas, el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, dio a conocer que en Valledupar, fue capturado alias Caracas, cabecilla del brazo armado del grupo criminal trasnacional ‘Tren de Aragua’.

En el operativo además de participar unidades de la Dijin de la Policía Nacional, también estuvo presente la Fiscalía General de la Nación, autoridades del Reino Unido y la Interpol.

José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, habitaba un apartamento en un exclusivo edificio del norte de la capital del Cesar, hasta donde llegaron los uniformados y dieron con su paradero y posterior captura.

De acuerdo con el mayor general, Carlos Fernando Triana Beltrán, el delincuente era requerido por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir, fue designado por alias Niño Guerrero para liderar acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y ‘control territorial’ en la frontera colombo- venezolana.

Además, era el principal articulador logístico y financiero de esta organización, a través de las rentas criminales generadas por extorsiones, narcotráfico y contrabando.

También se estableció que el capturado fue trasladado de inmediato a Bogotá, donde será judicializado.

Finalmente, la Policía Nacional indicó que en lo corrido de 2025, han capturado a 50 integrantes del ‘Tren de Aragua’.