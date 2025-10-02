Recientemente la Policía Metropolitana de Valledupar, dio a conocer el informe ‘‘Delitos de Impacto y Actividad Operativa’, en el que destacaron la reducción de los delitos que más impacto generan en la ciudadanía.

En este sentido, indicaron que el homicidio presentó una reducción del 14 %, el hurto a personas con menos 32 %, el hurto a comercio registra una disminución del 52 % y el hurto a automotores, con un menos 41 %, según el comparativo en cifras del 1 de enero al 30 de septiembre de los años 2024 – 2025.

Asimismo en lo corrido del 2025, se han realizado 1.004 capturas mediante órdenes judiciales y de allanamientos, contribuyendo al descenso de delitos en la capital del Cesar. El hurto a personas originó el 15 % de los detenidos con 149 personas; le siguió el hurto por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego con un 12 % tras 121 capturas individualizadas; posteriormente aparece las detenciones por fabricación o tráfico de estupefacientes 9 % (90 capturas), por violencia intrafamiliar el 9 % (89 capturas) y por lesiones personales el 8 % (82 capturas).

En materia de homicidios, la ciudad mantiene una reducción del 14 %. En lo corrido del 2025 se han registrado 78 asesinatos, mientras que en el mismo periodo del 2024 se contabilizaban 98 casos.

De igual manera destacaron que las acciones operativas permitieron la incautación de 215.862 gramos de marihuana y 5.169 gramos de cocaína en 110 allanamientos, así como la recuperación de 223 armas de fuego, 34 automóviles y 173 motocicletas.

