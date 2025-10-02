Tras una jornada laboral extensa y agotadora, un chef profesional que regresaba a su hogar en búsqueda de descanso fue violentamente atacado a puñal tras oponerse al hurto de sus pertenencias.

Leer más: Golpe a ‘Los Costeños’: capturan a jefe de zona y seis integrantes en operativo

El caso se registró en horas de la noche, a eso de las 11:00 p. m. de este miércoles en el barrio La Ceiba, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, quien fue identificado como Jaime Ruiz Buelvas, ya estaba a tan solo dos cuadras de su residencia cuando fue abordado por tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los criminales lo encararon y le dijeron que entregara todas sus pertenencias, pero Ruiz se negó. Ante la negativa, uno de los antisociales esgrimió un arma blanca y le propinó cinco violentas puñaladas en la espalda.

Malherido e indefenso, los ladrones aprovecharon para robarle el teléfono y demás objetos de valor al chef para luego escapar hacia un rumbo desconocido.

Inicialmente la víctima había sido trasladada a un centro asistencial cercano, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Habitantes de la comunidad mencionaron que uno de los asaltantes, al parecer, respondía al nombre de Jhon, quien es conocido con el alias de El Mono.

Los moradores del sector manifestaron que la inseguridad y la se han estado adueñando poco a poco del barrio La Ceiba, por lo que exigen a la Policía Metropolitana de Barranquilla mayor patrullaje sobre este punto crítico.