En el corregimiento de Cuatro Bocas, perteneciente al municipio de San Martín, sur del Cesar, padre e hijo fueron asesinados con arma de fuego. Se trata de Efraín Orlando Caviedes Rodríguez, de 58 años, y Jeison Stiven Caviedes Puentes, de 28 años.

De acuerdo con la comunidad del sector, en horas de la tarde del pasado miércoles, escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente los cuerpos sin vida fueron hallados en uno de los caminos que conducen a fincas.

Por su parte, las autoridades indicaron que fue poca la información conocida en el lugar de los hechos, ya que la ciudadanía no aportó mayores detalles.

Finalmente, funcionarios de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal de Aguachica.

Es de indicar que en el municipio donde se registró este doble asesinato operan diferentes grupos subversivos.