En cumplimiento de una orden judicial proferida por un Juez de la República unidades de la Policía Nacional aprehendieron a una señalada integrante del Clan del Golfo.

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La mujer, Yaricela del Carmen Rodríguez Ballestas, conocida como ‘Yari’, está a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que la procesa por los delitos de homicidio agravado y extorsión agravada.

Su detención la hicieron efectiva miembros del Gaula de la Policía de Bolívar en el corregimiento Carmen, jurisdicción del municipio de Plato, en el departamento del Magdalena, gracias a las labores investigativas y de seguimiento que le adelantaban.

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Las acciones delictivas atribuidas a ‘Yari’ al parecer las desarrollaba en la subregión de los Montes de María del departamento de Bolívar.

“De acuerdo con las investigaciones adelantadas la mujer presuntamente haría parte del Clan del Golfo, organización criminal en la que tendría una trayectoria de aproximadamente tres años. Sería la encargada de recolectar información sobre posibles víctimas para extorsión y de dinamizar acciones criminales, entre ellas homicidios, en municipios de Montes de María”, reportó la Policía.

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El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia de esta captura en la ofensiva institucional contra las estructuras criminales.