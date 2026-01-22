Los habitantes de Tiquisio, población del Sur de Bolívar que este jueves completa tres días de duelo por una tragedia que cobró la vida de una madre y sus tres pequeños hijos, salieron la noche del miércoles a la plaza principal a realizar una gran velatón.

Bajo la orientación de un sacerdote, los pobladores elevaron oraciones para implorar el descanso eterno de Brillid Thalia Rodríguez Restrepo y de sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, así como la fortaleza para el esposo y padre, y demás miembros de la familia que han perdido a sus seres queridos.

La gran velatón, a la que se unieron ciudadanos de todas las edades, fue convocada por la Alcaldía de Tiquisio en el mismo decreto que declaró los tres días de duelo por esta tragedia que habría sido ocasionada por la inhalación de los gases que emanó la planta eléctrica que la familia mantuvo encendida durante la noche del 19 de enero y la madrugada del 20 ante la ausencia del servicio de energía en el municipio, que es una constante.

