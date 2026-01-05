En la madrugada del pasado sábado 3 de enero se escucharon explosiones en distintos puntos de Caracas que alarmaron a sus millones de habitantes. Pocas horas después se confirmó que se trató de un operativo de fuerzas estadounidenses que incluyó bombardeos en varias en localidades civiles y militares de la capital, y terminó en la “captura” de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

@realDonaldTrump/Cortesía

De acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el ‘New York Times’, unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

La colombiana que murió durante operativo de captura de Nicolás Maduro

Al menos una de las víctimas civiles que dejó el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela es de nacionalidad colombiana. Su fallecimiento fue dado a conocer por su familia en Cartagena.

Se trata de Yohana Rodríguez Sierra, cartagenera de 45 años, quien llevaba varios años radicada en Venezuela y se dedicaba al comercio independiente.

Redes sociales

La cartagenera residía en una finca situada en el municipio de El Hatillo, en el Estado de Miranda, y cerca había antenas de televisión y telecomunicaciones que fueron bombardeadas y por eso ella resultó mortalmente afectada.

Sus familiares relataron que en la madrugada del sábado 3 de enero Yohana Rodríguez Sierra estaba con su hija Ana Corina, de 22 años, y al escuchar mucho ruido salieron del interior del inmueble hacia el patio, con tan mala suerte de que uno de los misiles la alcanzó.

La familia en Colombia supo al instante lo ocurrido porque la hija de Yohana los llamó y les dijo: “Nos están matando, mataron a mi mamá, no sé qué pasa, pero creo que no nos veremos más”.

Ana, la hija de Yohana, asegura que muchas otras personas también fallecieron y otras están heridas, como ella, pero en su caso, fuera de peligro.

Ambas tenían previsto estar en Cartagena en febrero, ya que por los problemas que hay en Venezuela no lograron venir en diciembre.

Los otros dos hijos de Yohana residen en Cali y España y no podrán ir a Venezuela para su funeral.