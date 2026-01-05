En los bombardeos de Estados Unidos en Caracas y zonas aledañas en la madrugada del sábado 3 de enero, un ataque que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, murió una mujer de 45 años de origen cartagenero, según confirmaron sus propios familiares.

Se trata de Yohana Rodríguez Sierra, quien se encontraba con su hija en su vivienda, ubicada en el municipio El Hatillo, cerca de la capital del país, y fue alcanzada por los ataques.

Ante esta muerte reaccionó el presidente Gustavo Petro, por medio de un extenso mensaje en su cuenta de X.

“Escuchen los que brindan y bailan y aplauden porque los gringos bombardearon a Caracas, olvidando de dónde venimos, porque tenemos parecida bandera y quién nos libertó que no fué sino la lucha popular comandada por Bolívar, el venezolano. Nostálgicos de arrodillarse ante un rey porque quieren esclavizar en Colombia y asesinar como en Caracas a su propio pueblo como están acostumbrados. ¿Aplauden que mataron a una madre colombiana? ¿No les importa porque desean ser también colonia del norte?”, se lee en la primera parte de la publicación del presidente.

Agregó: “En los bombardeos asesinaron a una madre colombiana, madre de su hija enfermera Ana. Ella vendía cosas en las calles de Caracas. Cartagenera, antes tierra de esclavos y de emancipadores, de resistentes bravíos ante la llegada del invasor, mulata muy afro, como muchos de nosotros del pueblo”.

Luego, acusó al presidente estadounidense Donald Trump de asesinar a Rodríguez Sierra.

“Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones con su hija. Ya has matado varios colombianos Donald, me tocó denunciar el asesinato del lanchero pobre de Santa Marta, la primera ciudad europea en el continente, en su barrio sin techos llegué a conocer a su familia pobrísima y lo denominaste narcoterrorista y enviaste tu misil de demonios y no pudo conseguir el dinero para que su hija estudiara en la universidad”, publicó.

Acto seguido, invitó a “no olvidar” el nombre de quien dio la orden de “asesinar” a la mujer cartagenera.

“Que Cartagena caribeña y, ojalá Colombia, nunca olviden el nombre de quién ordenó asesinarla. Y de quienes en Colombia quieren cambiar de bandera y volverse colonia de nuevo y regresar al pasado de esclavistas y negros”, culminó el mensaje.

Hay que recordar que Donald Trump, en la noche de este domingo, se refirió a Petro, diciendo que Colombia está gobernada por un enfermo y no descartando una acción militar en territorio colombiano.