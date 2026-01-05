El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado este lunes al tribunal federal del distrito sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá ante un juez por cargos relacionados con narcotráfico y conspiración para el tráfico de drogas, según informaron autoridades estadounidenses.

Le puede interesar: “Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”: la respuesta de Petro a las amenazas de Donald Trump

Maduro pasó su primera noche bajo custodia en una de las prisiones federales de mayor seguridad de Estados Unidos, tras su captura el pasado sábado en Caracas, durante un operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses.

La audiencia inicial está prevista para el mediodía, hora local, de este 5 de enero, dos días después de su detención.

En el mismo proceso judicial también comparece su esposa, Cilia Flores, quien fue capturada durante el mismo operativo. El expediente quedó bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, responsable de conducir las diligencias iniciales del caso, que se centra en acusaciones de narcoterrorismo y conspiración criminal.

Así fue el traslado de Nicolás Maduro al tribunal de Manhattan

Cojeando, vestido con el uniforme beige utilizado por los reclusos en Estados Unidos y calzando zapatos de color naranja, el expresidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta el tribunal federal de Manhattan, donde deberá comparecer ante un juez.

Noticias Caracol

En videos que han sido compartidos ampliamente por diferentes usuarios en redes sociales, se le puede ver al derrocado presidente descender con dificultad de una camioneta, mientras es escoltado por agentes federales en todo momento con rumbo a la aeronave que lo llevará a Manhattan.

🚨ÚLTIMA HORA🚨 8:00 AM 🇻🇪 El narcotraficante Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a la Corte en Nueva York donde les serán presentados los cargos que se les imputan. pic.twitter.com/dQMHlPjCtI — Carlos Salazar (@calestophoto) January 5, 2026

De acuerdo con la información disponible, tras aterrizar, un convoy compuesto por cinco vehículos lo esperaba en tierra para conducirlo hasta la sede judicial, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluye el cierre de varias vías en los alrededores del tribunal.

Vea aquí: “Es urgente que organismos como la ONU actúen”: sectores políticos se pronuncian tras las amenazas de Trump a Petro

En paralelo al avance del proceso judicial, el gobierno de Estados Unidos confirmó que funcionarios de alto nivel adelantan gestiones políticas para facilitar una transición en Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que la prioridad inmediata es definir lineamientos de política y preservar la influencia de Washington en el país sudamericano.

Lea también: Nueva advertencia de Donald Trump a Delcy Rodríguez: quiere “acceso total” en Venezuela

Desde la Casa Blanca se informó además que Delcy Rodríguez mantiene contactos con autoridades estadounidenses en el marco del nuevo escenario político venezolano. La funcionaria ha manifestado su disposición a avanzar hacia una relación bilateral basada en el equilibrio, el respeto y una agenda de cooperación tras la captura de Maduro.

Archivo Delcy Rodríguez se visiona como una ficha clave tanto para el chavismo como para Estados Unidos.

Se espera que, tras la audiencia de este lunes, el tribunal defina las condiciones de detención preventiva y el calendario procesal del caso.