Quedar sin empleo y con ello no poder garantizar el sustento de sus hogares es una de las preocupaciones que le asiste a los cocheros de tracción animal que por años laboraron en la ciudad de Cartagena.

Sin embargo, la alcaldía distrital, en una nueva reunión con los cocheros les ratificó que esta transición (de la tracción animal a un modelo de transporte turístico eléctrico) sí contempla alternativas laborales.

María Patricia Porras, secretaria general del Distrito, insistió en que la administración mantiene abiertas todas las puertas para escuchar y acompañar al gremio, además “este es un proceso que hemos construido con diálogo permanente. Nuestro compromiso es que ningún cochero quede por fuera de las alternativas que el Distrito está ofreciendo. Queremos que esta transición se traduzca en estabilidad y oportunidades reales para quienes durante años han hecho parte de esta actividad”.

Además de vinculación al Distrito también habrá procesos de capacitación y opciones de emprendimiento “que asegurarán una transición gradual y responsable”.

Por su parte, Cristóbal Morelo Ochoa, uno de los representantes del sector de cocheros, reconoció el momento que vive la ciudad y expresó la disposición de varios trabajadores para sumarse al cambio. “Cartagena está dando un paso hacia adelante y nosotros queremos ser parte de esa modernidad que se está construyendo. Agradecemos a la alcaldía por escucharnos y por la oferta que nos están presentando”, afirmó.

El director del DATT, José Ricaurte, dejó en claro que este proceso de transición no ha sido improvisado, por el contrario, es producto de una serie de acciones que desarrollan desde el 8 de enero de 2024 con propietarios y conductores.

Finalmente, la administración Distrital reiteró que “este proceso seguirá desarrollándose con acompañamiento institucional, mesas de trabajo y canales abiertos de comunicación, con el objetivo de que la transición hacia un turismo sostenible sea exitosa y redunde en el bienestar común de la ciudad y de quienes han hecho parte histórica de esta actividad turística”.