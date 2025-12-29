En el barrio Fredonia, de la ciudad de Cartagena, las unidades del Gaula de la Policía Metropolitana capturaron en flagrancia a un joven cuando recibía dinero producto de una extorsión.

Leer también: Capturan en Cartagena al presunto asesino de un ciudadano en el barrio Arroz Barato

El hombre, conocido como William, de 23 años, le exigía a una mujer de 20 la suma de 500 mil pesos para no hacer públicas unas fotos íntimas de ella. Esta, a raíz de la situación buscó ayuda en el Gaula de la Policía que puso en marcha un plan controlado antiextorsión que frustró el pago y de paso lo entregó a la Fiscalía que lo procesa por el delito de extorsión.

La Policía le reiteró la invitación a la ciudadanía a no acceder a las pretensiones económicas y por el contrario denunciar ante el Gaula a través de la línea 165.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, informó que en la ciudad, en lo corrido del año, han sido capturadas 54 personas por el delito de extorsión, “por eso reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el oficial.

Importante: Envían a la cárcel a miembros de una red delincuencial que robaba a extranjeros en Cartagena