La Fiscalía General de la Nación logró que se impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro hombres miembros de una red delincuencial que robaba a ciudadanos extranjeros en Cartagena y otros municipios de Bolívar.

Se trata de Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez. De acuerdo al ente acusador, estos hombres contactaban a turistas de diferentes nacionalidades a través de aplicaciones de citas para pactar encuentros, luego trasladarlos al municipio de Turbaco para quitarles sus pertenencias y desocupar cuentas bancarias.

“En uno de los eventos delictivos conocidos, ocurrido el pasado 2 de octubre, presuntamente le causaron la muerte a un ciudadano ruso. La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor.

Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas señalaron que el extranjero opuso resistencia, por lo que fue atacado con un arma cortopunzante, luego estrangulado, y su cuerpo incinerado y abandonado en una finca.

La entidad detalló que en seis meses este grupo delincuencial habría hurtado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

A estos cuatro hombres un fiscal especializado de la Seccional Bolívar los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Barco Chaverra aceptó los cargos en su contra.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a los afectados.