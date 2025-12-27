La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco hombres, señalados de integrar un grupo delincuencial conocido como ‘Los Chechos’, dedicado a los homicidios selectivos y el tráfico local de estupefacientes en el municipio de María La Baja, en Bolívar.

Se trata de Luis Alberto Blanco Flórez, Karil Enrique Zabaleta Gutiérrez, David Rafael Contreras Hernández, Billiardo Peña Bello y Rogger Javier Silgado Lara, a quienes un fiscal especializado de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico; homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con la investigación los hoy imputados comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, en los barrios Puerto Santander y la invasión Villa Noni, en la mencionada población.

Asimismo, la Fiscalía estableció que habrían participado en el crimen de un hombre, ocurrido en junio pasado, en la vereda El Sena. La víctima fue atacada en su vivienda mientras se encontraba en compañía de su esposa e hijos.

“Durante cinco diligencias de registro y allanamiento, uniformados de la Policía Nacional, con apoyo de la Infantería de Marina, materializaron cuatro órdenes de captura y se notificó otra en centro carcelario. Ninguno aceptó los cargos”, puntualizó el ente acusador.

En desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.