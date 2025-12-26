La intolerancia sumó en los últimos tres días al menos tres víctimas fatales en Barranquilla y el departamento del Atlántico, así como un número de personas heridas, pese a los controles y las recomendaciones de las autoridades policiales durante las fechas especiales de este último mes del año.

La racha negativa empezó en la madrugada del pasado miércoles 24 de diciembre en el sector de Villa Norte, en el corregimiento La Playa de Barranquilla, luego de que un sujeto armado disparara contra un vecino de ese territorio que se negó a darle paso por una vía que había sido cerrada, al parecer, en medio de un festejo familiar.

La Policía Metropolitana señaló que todo sucedió a eso de las 3:00 de la madrugada, cuando vecinos de una cuadra habrían decidido cerrar el paso vehicular y un sujeto que se desplazaba en una motocicleta pidió a los presentes que se le dejara pasar.

Sin embargo, en medio de un reclamo airado, quienes estaban presentes en la reunión se negaron a dejar transitar al motorizado y este viró su vehículo para marcharse del lugar.

Minutos después, el mismo sujeto regresó armado y le disparó al hombre que le habría negado el paso, causándole la muerte con un tiro en la cabeza.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Demic Alexis Gómez Blanco. Mientras que Brandon Alexis Gómez Medina, hijo del occiso, resultó herido cuando trató de perseguir al agresor, quien se dio a la huida a pie.

Hay que señalar que el autor del homicidio dejó abandonada su motocicleta en el lugar del atentado y la comunidad incineró el vehículo, luego de ser alertada por las detonaciones de proyectil de arma de fuego.

La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra tras la pista del agresor, quien sería habitante del mismo sector de La Playa y exmiembro de la Policía Nacional.

Este viernes 26 de diciembre, vecinos del corregimiento confirmaron que la casa del sospechoso fue destruida por la comunidad.

Mientras que en redes sociales se pidió la colaboración de habitantes del barrio para que se donara sangre para el joven Brandon Alexis Gómez, internado en el Nuevo Hospital Barranquilla.

Caso en Luruaco

Hacia las 9:00 de la noche del pasado 25 de diciembre, en medio de un festejo de vecinos del barrio La Plaza de Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco, se presentó una violenta riña que dejó a un joven muerto y a cuatro personas heridas, entre esas una mujer.

La Policía del Atlántico señaló que el caso derivó de un acto de intolerancia mientras los presentes consumían licor y bailaban al frente de un potente picó.

Y testigos manifestaron que la riña, al parecer, fue causada por un sujeto a quien le habrían tumbado del piso una botella de licor, pero eso no fue corroborado por las autoridades.

Lo que sí confirmó la Policía fue la captura del individuo señalado como el presunto responsable de quitarle la vida a Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años, y de atacar con cuchillo a cuatro personas que acompañaban a la víctima fatal. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital de Luruaco.

Entretanto, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, tomó una drástica medida tras los hechos de violencia registrados en Arroyo de Piedra, y otros casos en Palmar de Candelaria y Santa Cruz, dos corregimientos más del municipio. El mandatario suspendió todas las actividades de negocios de venta de licor y establecimientos abiertos al público, así como cualquier baile de picó, hasta el próximo 13 de enero.

Muerte en Rebolo

En la madrugada de este viernes 26 de diciembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla atendió un reporte de homicidio en el barrio Rebolo, suroriente de la ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Kenner David Ospino Caraballo.

La autoridad comunicó que el hoy occiso fue atacado a tiros mientras se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en un bazar y, al parecer, se trenzó en una discusión con otra persona que estaba en el sitio.

Ospino Caraballo tenía cinco anotaciones judiciales por tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

La más reciente versión del Reloj de la Criminalidad, un proyecto institucional que busca pormenorizar los delitos de mayor impacto en Colombia y es realizado anualmente por la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, mostró que durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron 65.869 casos de agresiones físicas, muchas de estas por intolerancia, equivalentes a 242 agresiones diarias, o una cada seis minutos.

Las lesiones personales presentaron un comportamiento ligeramente distinto, con una reducción del 2 % frente al mismo periodo de 2024.