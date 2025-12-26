El Centro Histórico de Cartagena se sigue renovando para mostrarse ante Colombia y el mundo entero como ese sitio preferido para visitar. Los históricos y atractivos paseos en coches por esta zona serán, a partir de este lunes 29 de diciembre, solo en coches eléctricos.

Lea también: Hombre se habría negado a darle paso a motorizado por vía cerrada y fue asesinado a balazos

A partir de esta fecha queda prohibida la circulación, en esa zona y en la del cordón amurallado de la ciudad, de los coches con caballos. Así lo dispuso la administración Distrital en el Decreto 2296 de 2025 que sancionó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Con esta decisión “dejamos atrás la era del maltrato animal en la ciudad y redefinimos el turismo sostenible y la protección de seres sintientes”, dijo el mandatario de los cartageneros.

Agregó que esta decisión es una muestra de que en Cartagena “no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha, a la hora de hacer valer los derechos de los animales y escuchar al clamor de la mayoría de cartageneros y visitantes, quienes hace muchos años ruegan por esta transición. Esto es modernidad, esto es protección animal, esto es una ciudad que avanza con conciencia ambiental y sentido social”.

Lea también: Petro propone ajuste en el SOAT: pasaría a ser un impuesto y su tarifa se calcularía por cilindraje

Con esta nueva medida Cartagena le da la bienvenida a un sistema de transporte turístico moderno, regulado y libre de maltrato animal.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) se encargará de regular las rutas y horarios de los coches de tracción animal que aún operen fuera del perímetro amurallado, asegurando así una transición técnica y socialmente responsable.

De momento habrá 62 carrozas eléctricas autorizadas prestar sus servicios en el Centro Histórico y el cordón amurallado de Cartagena, y no está previsto, por ahora, expedir nuevas licencias más allá de este cupo porque no quieren afectar el flujo peatonal y vehicular.

Lea también: Char anuncia que Barranquilla tendrá su Movistar Arena: ¿dónde estará ubicado?

“No habrá espacio para carruajes eléctricos piratas”, asegura el gobierno Distrital que es propietario de los 62 vehículos, de la estación de carga y de los equipos tecnológicos.

Los actuales cocheros, tras un proceso de concertación y capacitación, accederán al uso y goce de estas carrozas a través de un “instrumento económico territorial”. Los beneficiarios no podrán vender, ceder, alquilar ni gravar estas carrozas.

Las nuevas carrozas están equipadas con terminales POS para facturación electrónica, cumpliendo con los requisitos de la DIAN y profesionalizando el recaudo.

Habrá una supervisión rigurosa en aras de evitar el incumplimiento de las normas de tránsito, alteraciones de las tarifas o descuido en el mantenimiento de las unidades. Esto será sancionado con base en el Código Nacional de Tránsito y la Ley de Transporte.