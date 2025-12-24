El alcalde Alejandro Char anunció en la mañana de este miércoles, durante la audiencia de rendición de cuentas del año 2024, que Barranquilla tendrá su propio Movistar Arena, un moderno recinto de eventos y entretenimiento que podrá acoger desde conciertos hasta espectáculos deportivos.

Esta iniciativa busca fortalecer la promoción del turismo en la ciudad, además de seguirla proyectando como un destino de grandes eventos en la región Caribe y el país, lo cual impactaría positivamente en la economía local.

De acuerdo con el mandatario, el escenario multipropósito tendrá capacidad para 13.000 espectadores y estará ubicado junto a la Ventana de Campeones, en el Gran Malecón.

Char no dio detalles acerca de cuándo comenzaría la construcción de este proyecto, pero sí adelantó que el recinto sería operado por el mismo equipo que está a cargo del Movistar Arena en Bogotá.

Este anuncio hace recordar el memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 entre el Distrito, Puerta de Oro y la firma Investment A&B para iniciar estudios que permitieran establecer la prefactibilidad del espacio multipropósito en la ciudad.

“Barranquilla es otra ciudad hoy y está demandando escenarios de talla mundial complementarios a los ya existentes. Desde campaña fui a Bogotá a conocer el Movistar Arena y con su equipo evaluamos la posibilidad de un escenario de esta magnitud, hoy estamos firmando un memorando de entendimiento para evaluar la factibilidad y el impacto de una realización de un escenario multipropósito en la ciudad, y estar a la talla de grandes ciudades en materia deportiva, cultural, musical”, anotó en esa ocasión el mandatario.

La idea era que la empresa privada evaluara lotes donde pudiese desarrollarse la obra y de esta manera estructurar la prefactibilidad de una Arena, como se le conoce a este tipo de obras.

Sin embargo, Alejandro Char no detalló este miércoles si ese mismo acuerdo es el que le permite ahora a la ciudad soñar con un recinto de esa magnitud.