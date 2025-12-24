En medio de un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones y medidas para poder celebrar de manera tranquila estas fechas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, compartió un mensaje en sus redes sociales.

Con un dispositivo de 1.300 uniformados, autoridades buscan garantizar una Navidad segura en Barranquilla

“¡En Barranquilla la Navidad se siente con todos los sentidos! Se escucha en las risas de las familias, se ve en nuestras calles llenas de vida y en una ciudad que brilla más que nunca. Se huele a buñuelo, a natilla y a hogar. Se siente en el abrazo sincero y en la solidaridad que nos une. Y se saborea en cada momento que compartimos juntos. Barranquilla es un regalo que compartimos juntos, en paz, unión y esperanza. ¡Los quiero mucho!”, expresó.

¡En Barranquilla la Navidad se siente con todos los sentidos! 🙌🏼



Se escucha en las risas de las familias, se ve en nuestras calles llenas de vida y en una ciudad que brilla más que nunca.

Se huele a buñuelo, a natilla y a hogar. Se siente en el abrazo sincero y en la solidaridad… pic.twitter.com/dqm4OKPhng — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 24, 2025

Para celebrar en paz y con precauciones, la secretaria Distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, reiteró la importancia de evitar el uso de pólvora, ya que su manipulación puede ocasionar quemaduras graves y lesiones irreversibles. Asimismo, se hizo un llamado a la precaución en el consumo de alcohol y alimentos para prevenir intoxicaciones.

“La invitación de la Administración distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Char, es celebrar las fiestas de Navidad y fin de año de manera responsable, sin excesos, no descuidar nuestra salud mental, y otras enfermedades como son las infecciones respiratorias y el dengue”, sostuvo la funcionaria distrital.

Distrito promueve celebraciones responsables en favor del bienestar animal

Pidió tener mucho cuidado con los niños, mantenerlos alejados de lugares como la cocina, o donde se están preparando alimentos como pasteles, buñuelos, sancochos y todos aquellos elementos que puedan también ocasionar lesiones o quemaduras.

Vale mencionar que la red hospitalaria de la ciudad se encuentra en alerta amarilla hasta el 18 de enero de 2026 para atender cualquier eventualidad.

Recomendaciones de seguridad: