Con la llegada de las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar el cuidado de perros y gatos, ante los riesgos que representan los fuertes ruidos asociados al uso de pólvora, los cuales pueden provocar miedo extremo, ansiedad y reacciones de pánico en los animales de compañía.

A través de la Secretaría de Gobierno, la Administración Distrital recordó que en Barranquilla se encuentra prohibido el uso, la comercialización y el transporte de pólvora, por lo que reiteró la invitación a celebrar de manera responsable, respetando la normativa vigente y protegiendo tanto la integridad de las personas como el bienestar animal.

Las autoridades explicaron que la exposición al ruido puede generar en las mascotas comportamientos de huida, desorientación y accidentes, por lo que recomendaron mantenerlas en espacios seguros durante las horas de mayor intensidad sonora.

Entre las principales recomendaciones está evitar sacarlas en la noche, alejarlas de balcones, ventanas y puertas, y garantizar que permanezcan en ambientes cerrados y tranquilos.

Asimismo, se aconseja habilitar dentro del hogar una zona segura, libre de ruidos y estímulos externos, donde los animales cuenten con agua, alimento y elementos que les brinden tranquilidad.

De igual forma, se sugiere realizar paseos y actividades físicas con anticipación, preferiblemente en horarios y lugares calmados, para ayudar a reducir el estrés durante la noche.

La Alcaldía también advirtió sobre los riesgos de la automedicación, recomendando no suministrar calmantes o medicamentos sin la orientación de un médico veterinario, idealmente con formación en comportamiento animal, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo la salud de las mascotas.

Finalmente, el Distrito hizo un llamado a la empatía y al cuidado responsable, recordando que castigar o gritar a los animales durante episodios de miedo puede empeorar su estado. Acompañarlos con calma y transmitirles seguridad es fundamental para protegerlos.

La Administración Distrital reiteró que celebrar sin pólvora es una forma de cuidar la vida, fortalecer la convivencia y demostrar compromiso con el bienestar animal y con la ciudad.