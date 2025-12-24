Desde el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, el alcalde Alejandro Char lideró en la mañana de este miércoles la ‘Gran Audiencia Pública de Rendición de Cuentas’, en la que presentó los avances, logros y retos de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2024–2027 ‘Barranquilla a Otro Nivel’, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Char destacó la educación como “el eje de todo en Barranquilla”, mencionando que desde la primera infancia los estudiantes reciben una formación “de calidad”.

“Ese proceso continúa en nuestros colegios públicos, donde más de 153 mil estudiantes fortalecen el bilingüismo. A esto se suman programas en inteligencia artificial y minería de datos, junto a oportunidades reales que abren caminos para su futuro como el acceso a la educación superior”, sostuvo el alcalde.

Indicó que también los docentes, exactamente 3.800, se han beneficiado con los programas de bilingüismo. Además, 8.000 estudiantes han aprendido habilidades digitales, mediante estretagias de exposición e inmersión.

Asimismo, resaltó que más de 17.000 jóvenes están matriculados en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), de los cuales 5.700 son beneficiarios del programa ‘IUB al Barrio’.

En materia de seguridad, Alejandro Char dijo que se registró en 2024 una inversión histórica de más de $100 mil millones.

“Hemos construido nuevos CAI, integrado más CAI móviles, hemos dotado a la Policía de motocicletas, camionetas, radios, computadores, cámaras de seguridad y equipos de radiolocalización. Además, implementamos sistemas especializados para combatir la extorsión”, enfatizó.

En cuanto al sector salud, el alcalde celebró que los barranquilleros ya cuentan con el Nuevo Hospital de Barranquilla y el PASO San Camilo, centros de salud con nueva infraestructura que permiten salvar más vidas, acercar la salud a la gente y mejorar su calidad de vida.

“Además, con CHATLemos acompañamos a nuestros jóvenes y les brindamos atención integral para fortalecer su bienestar emocional”, añadió.