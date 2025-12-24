Barranquilla vibra en la misma sintonía de la Navidad con la Feria del Juguete 2025. De la multitud que visita esta serie de comercios en el Paseo Bolívar, el Parque Universal y Metroplaza brota el espíritu navideño, el cual se resiste a abdicar y se aferra a las nuevas generaciones.

Esta mítica ilusión de que una figura religiosa depositó regalos en tu hogar por tener un buen comportamiento es una tradición que el barranquillero Charlys Hueto quiere seguir sembrando en sus cuatro hijos pequeños.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Charlys Hueto y su esposa comprando los juguetes de sus hijos.

De esta manera, junto con su esposa, arribaron al corazón de la ciudad para volver a ver en sus hijos la sorpresa y emoción al observar los juguetes que desearon durante el año.

“Esto es algo espectacular: los niños se sorprenden, brincan, son felices, lloran. Entonces, definitivamente es algo que uno tiene que hacer sí o sí”, indicó el hombre de 37 que reside en el municipio de Malambo.

Lea también: Alcalde Char entregó vías recuperadas y una cancha de fútbol en San Felipe y La Luz

Pasadas las 10:00 a. m., la bolsa de Papá Noel de este hombre va cargada de regalos a control remoto, audífonos y un reloj inteligente, entre otras cosas.

“Aquí apoyamos al sector comercial en Barranquilla. Esto es algo que no se debe perder, porque se encuentra variedad, uno tiene de dónde escoger”, expresó.

Y desde el otro extremo de la feria, una bebé de 10 meses visitaba por primera vez el caótico Centro de Barranquilla. Acompañada de su madre y sus tíos, quienes le compraban sus juguetes de Niño Dios, observaba la desenfrenada dinámica de la feria.

Estas imágenes no serán recordadas por la pequeña Aurora, pero quedará en ella la ilusión de la Navidad gracias a sus parientes.

“Esto también siembra en ellos el ambiente familiar y el buen comportamiento para que puedan recibir los regalitos. Aquí en la feria todo es más económico y, a su vez, se apoya a los emprendedores. Realmente, algo que tú compras aquí es muchísimo más barato que en un centro comercial, por eso vinimos”, expresó.

Una cálida sonrisa

Los barranquilleros y habitantes del resto del Atlántico están en la búsqueda del regalo perfecto. Y para ello, es necesario un buen vendedor que los oriente al juguete indicado.

De acuerdo con Deivis Morales, un joven de 18 años y estudiante de la Uniatlántico, es importante recibir al cliente con una buena sonrisa y escuchar lo que necesitan para poder darles opciones.

“Los padres vienen con esa ilusión de comprar juguetes y eso es bonito. Al ver que se llevan los juguetes y van con esa cara de felicidad, eso me da gusto. Y por eso es que vendo, porque quiero contribuir en esa emoción de que se puedan llevar un buen juguete”, manifestó Morales.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Deivis Morales vende en la feria con su mamá desde pequeño.

Sin embargo, esta feria no solo la sostienen los comerciantes de juguetes —quienes, por cierto, aseguraron tener buenas ventas— o los clientes, sino también aquellos que se rebuscan ofreciendo otro tipo de servicios complementarios.

Emanuel Teherán, también adolescente de 19 años, está al frente del local ‘El man del naranjazo’. Un lugar pensado para que los compradores se refresquen con jugo de naranja y recarguen energías con deditos horneados: “La idea es que ellos se refresquen mientras que están haciendo sus compras navideñas”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Emprendedores del local ‘El man del naranjazo’.

Y justo al lado de este puesto está Dayana Ropero, quien se encarga de empacar los regalos desde un precio de 5.000 pesos hasta 12.000, para el más grande: “Este es un punto estratégico, porque acá es la entrada, y la gente no sabe mucho de empacar regalos, pero para eso estamos nosotras”.

De esta forma, la feria se convierte en un ‘gana y gana’ tanto para sus visitantes, comerciantes y la ciudad entera.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Dayana Ropero, quien se encarga de empacar los regalos desde un precio de 5.000 pesos hasta 12.000.

Esperan incremento en compra de regalos

En conversación con Gabriel Navarro, director de Asocentro, detalló que esperan un aumento del 30 % en la compra de juguetes en el centro de Barranquilla.

Asimismo, espera que esta feria siga convocando la llegada de más ciudadanos y residentes a hacer sus compras navideñas.

Además: Distrito promueve celebraciones responsables en favor del bienestar animal

“La feria del juguete es un referente comercial para todos los barranquilleros. Es bastante apetecido, y el hecho de que hoy en día lo estén haciendo en el Centro de Barranquilla le da un dinamismo al comercio local, al comercio formal. Tanto para los comerciantes o vendedores que participan en la feria de los juguetes, como para los comerciantes mayoristas también”, dijo.