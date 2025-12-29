Alias el Yosmar, señalado por las autoridades de haber atentado contra un ciudadano en el barrio Arroz Barato, de la ciudad de Cartagena, fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana.

La oportuna reacción policial facilitó la aprehensión del hombre de 32 años, de nacionalidad venezolana, que está a disposición de la Fiscalía que lo procesa por el delito de homicidio.

El caso ocurrió el miércoles 24 de diciembre a las 9:45 de la noche en el mencionado barrio cuando en medio de un hecho de intolerancia “el hoy capturado, en compañía de otro sujeto, presuntamente, participó en el homicidio de Jhon Jairo Angulo Arnedo, de 40 años, natural de Cartagena. La víctima, recibió varias heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado a un centro médico, donde minutos después se produce su deceso”, detalló la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado.

La víctima mortal tenía seis anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 131 presuntos homicidas.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró el oficial.