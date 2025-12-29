Pese a las jornadas de formación y extensas reuniones de concertación que sostuvo la Alcaldía de Cartagena con los cocheros de tracción animal para dar el salto a los eléctricos, aún persiste un descontento.

Ad portas de que los 62 coches nuevos entren a rodar por el Centro Histórico y por el cordón amurallado de Cartagena, sus operarios se muestran en desacuerdo con el modelo de operación porque en este ellos no son propietarios de los nuevos coches como si lo eran de los que salieron desde hoy de circulación en el área más turística de la Heroica.

Ante este descontento y con la finalidad de hacerse sentir ante el Distrito, realizaron una movilización portando pancartas y consignas por las calles del Centro Histórico y terminaron con un plantón e intervenciones en las afueras de la sede de la alcaldía.

Los cocheros, que se hicieron acompañar de sus familiares en la jornada de protesta, aluden que no se oponen a la transición de coches eléctricos, pero estiman que sí debe haber cambios en el modelo de operación.

Otros, a través de pancartas, indican que existe “expropiación disfrazada de modernización”.