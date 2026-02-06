En el marco del proceso de transformación del sistema de transporte turístico en la ciudad, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en articulación con la Cámara de Comercio de Cartagena, adelantó una jornada de capacitación en formalización empresarial dirigida a la Asociación de Cocheros de Cartagena.

La capacitación tuvo como objetivo brindar a los cocheros asociados información clara y práctica sobre el funcionamiento de los principales registros administrados por la Cámara de Comercio y los beneficios a los que pueden acceder al avanzar en procesos de formalización.

Durante el encuentro, se profundizó especialmente en el Registro Mercantil, el Registro Único de Proponentes (RUP) y el Registro Nacional de Turismo (RNT), este último de particular relevancia teniendo en cuenta la actividad económica que desarrollará la asociación.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Josiet Lastre, abogado asesor de la Cámara de Comercio de Cartagena, sostuvo que desde la entidad socializaron los beneficios actuales de la formalización empresarial, destacando las oportunidades que se abren para acceder a programas de fortalecimiento, alianzas estratégicas y mayores garantías para la sostenibilidad de sus actividades económicas.

Por su parte el director del DATT, José Ricuarte, aseguró que “seguimos acompañando a los cocheros de Cartagena en este proceso de transformación, brindándoles herramientas que les permitan fortalecerse como unidades productivas formales y garantizar la sostenibilidad de su actividad en el marco de lo que fue la transición hacia los coches eléctricos”.