La gobernación de Bolívar instaló este viernes 6 de febrero un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones que en las últimas horas afectaron al municipio de Montecristo, en el sur del departamento.

El PMU, liderado por el gobernador Yamil Arana Padauí, cuenta con la participación de organismos de socorro y Fuerza Pública, entidades con las que evaluarán la magnitud de la situación y tomarán decisiones operativas para proteger la vida y la integridad de la población afectada.

“La lluvia de la noche de este jueves en Montecristo no ha parado, así que desde ya comenzamos a actuar. En este PMU estamos todos los que podemos tomar decisiones rápidas y efectivas. Montecristo no está solo”, expresó Arana.

Desde el PMU adelantan además el monitoreo permanente de las lluvias, los niveles del río, la caracterización de las familias damnificadas y la articulación de ayudas humanitarias y acciones de respuesta inmediata.