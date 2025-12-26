La Armada Nacional y la alcaldía de Cartagena presentaron oficialmente este viernes 26 de diciembre el plan 'Ancla Heroica’, una estrategia que busca implementar un esquema integral de seguridad en el Distrito, fortalecer las capacidades operativas de la Armada y generar sinergias con los entes territoriales para unir recursos en proyectos de seguridad comunes.

El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que “la idea es que el infante de Marina se dedique plenamente a Cartagena, porque la seguridad de nuestros ciudadanos es lo más importante”.

El plan ‘Ancla Heroica’, que vale más de 15 mil millones de pesos, contempla el despliegue de patrullajes permanentes y vigilancia constante en la zona insular, las islas y los corredores marítimos de Cartagena, así como la presencia continua de la Infantería de Marina en los barrios más afectados por el hurto, la delincuencia y el sicariato. Esta decisión fue impulsada desde el Distrito, con el apoyo del Ministerio de Defensa, y gracias a ello desde el jueves 1° de enero de 2026 el Batallón No12 estará desplegado en los barrios y corregimientos.

El lanzamiento del plan se desarrolló en una mesa de trabajo y posterior recorrido a bordo del Buque Escuela ARC Gloria, liderada por el contraalmirante Carlos Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, y altos mandos de la Armada Nacional.

El Plan ‘Ancla Heroica’ prioriza el 38,8 % para la capacidad marítima y fluvial, enfocada en la adquisición de botes de apoyo, bombas sumergibles y motores fuera de borda; el 29,4 % para la capacidad terrestre, que enfatiza en contar con montacargas, camionetas de apoyo, motocicletas de alta movilidad y otros vehículos que faciliten el desplazamiento operativo y el 17,9 % para tecnología de punta, destinada a la implementación de un sistema de vigilancia electrónica.

Además un 16,3 % para intendencia y equipamiento, que permitirá dotar completamente a dos compañías de Infantería de Marina con todo el suministro necesario, y el 1,2 % restante para infraestructura, orientada a garantizar espacios adecuados de alojamiento, incluyendo camas, camarotes y demás utensilios necesarios para el descanso y bienestar del personal desplegado en la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay Paz confirmó el respaldo financiero del Distrito para la ejecución del plan y anunció acciones concretas desde el inicio de 2026.

“En una semana tendremos nuevamente presupuesto, con recursos de libre destinación, para ejecutar los planes que tiene la Armada Nacional para la seguridad de los cartageneros”, puntualizó.