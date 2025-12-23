Un juez de la República con funciones de control de garantías en el departamento de Bolívar le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a un hombre que amenazó de muerte a su expareja sentimental con un machete con el que además lesionó a su perro.

Lea también: Doble homicidio en Las Malvinas: “Hay una relación con un atentado cometido horas antes”

El caso se registró en la calle 13 con carrera 44 del barrio San Pablo del municipio de Magangué, el mismo sector donde el señalado agresor, identificado como José Jaraba Zapata, fue aprehendido, y lejos de mostrar arrepentimiento, fue captado por las cámaras de la Policía sonriendo.

La víctima fue la que alertó a las autoridades de la presencia de su expareja que la amenazaba y que le había cercenado una de las extremidades a su perro que estaba en las afuera de la residencial, por lo que la presencia inmediata de las unidades de la Policía Nacional no se hizo esperar y con ello se produce la captura en flagrancia de Anderson José Jaraba Zapata, de 26 años, conocido con el alias de ‘Vagabundo’.

Lea también: Los riesgos por la presencia de los indígenas yukpa en Barranquilla

Este presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sobre este hecho el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, rechazó de manera contundente cualquier forma de violencia contra las mujeres y los animales. “Nuestra Policía actuó de manera oportuna para proteger la vida y garantizar la seguridad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata estos hechos; no están solas y la institución está para acompañarlas y protegerlas”.

Lea también: Video: así saquearon las pertenencias de estudiantes tras el accidente de bus en Antioquia

En lo corrido de este año el Departamento de Policía Bolívar ha registrado 816 denuncias por este delito y ha capturado a 105 personas, cifras que evidencian tanto la confianza de las víctimas en la institucionalidad como el trabajo constante en la prevención, atención y judicialización de estos hechos que afectan la convivencia y la dignidad de las familias.