A poco más de una semana del accidente de bus ocurrido en la vía entre Segovia y Remedios, en Antioquia, que dejó 17 personas muertas —16 de ellas estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello—, comenzaron a circular videos que han generado indignación al mostrar el saqueo de pertenencias de las víctimas en el lugar del siniestro.

El hecho se registró cuando el bus que transportaba a estudiantes recién graduados, de regreso a Bello tras una excursión académica, se salió de la vía y cayó por un abismo en una zona rural del nordeste antioqueño. Además de las víctimas fatales, varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la región y del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Desde las primeras horas posteriores al accidente, las autoridades iniciaron labores de rescate y atención de las víctimas, así como las diligencias para establecer las causas del hecho, entre ellas el estado mecánico del vehículo.

El video que desató la indignación

En medio del duelo por la tragedia, nuevos videos difundidos en redes sociales mostraron una escena distinta a la del operativo de rescate. En las grabaciones se observa a varias personas recorriendo el lugar del accidente y revisando maletas y objetos personales que quedaron esparcidos tras el impacto.

En las imágenes se aprecia cómo los sujetos se llevan documentos, celulares, dinero y prendas de vestir, para luego retirarse del sitio con las pertenencias en su poder. El material audiovisual reforzó las denuncias de familiares que aseguraron que muchos objetos personales nunca fueron recuperados.

Denuncias de familiares de las víctimas

Familiares de los estudiantes fallecidos y de los sobrevivientes expresaron su rechazo por lo ocurrido y señalaron que, cuando las autoridades regresaron al lugar para recuperar las pertenencias, gran parte de los objetos ya no se encontraba allí.

Ana Isabel, una de las jóvenes que sobrevivió al accidente, indicó en declaraciones a Teleantioquia que la mayoría de los bienes personales desaparecieron tras el siniestro. “Las pertenencias están perdidas; solo se ha podido recuperar uno que otro celular. Casi todos los documentos y cosas de valor no aparecen”, afirmó.