El partido Cambio Radical lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro, al asegurar que no es cierto que el Gobierno haya “entregado” a los responsables de hechos de corrupción, como ha sostenido el mandatario en sus recientes pronunciamientos públicos.

A través de una declaración política, la colectividad señaló que varios casos emblemáticos continúan sin resolverse y con responsables en la impunidad. Entre ellos mencionó los procesos que involucran a Carlos Ramón González, César Manrique y su hijo, así como otros funcionarios y contratistas que, según el partido, siguen con investigaciones abiertas y sin sanciones efectivas por el caso de la Ungrd.

Cambio Radical también rechazó lo que calificó como una estrategia del Gobierno de trasladar responsabilidades a la prensa y de apelar a la confrontación política mediante llamados al “pueblo” y a la movilización en las calles. En ese sentido, pidió al jefe de Estado abandonar la victimización y concentrarse en mostrar resultados verificables.

“Menos discursos y más hechos”, reclamó la colectividad, al cuestionar cuántos contratos han sido anulados, cuántos responsables han sido sancionados y cuántos recursos públicos han sido efectivamente recuperados tras los escándalos denunciados.

Finalmente, el partido sostuvo que la lucha contra la corrupción no se demuestra con arengas políticas, sino con acciones concretas que fortalezcan la institucionalidad y garanticen justicia.

“La justicia no se defiende con discursos, sino con hechos”, concluyó Cambio Radical.

Defensa de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a defender este domingo a su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y aseguró que es inocente.

“La magistrada (Aura Alexandra) Rosero no quiso ni escuchar la defensa (...) yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza”, escribió el mandatario en X, donde también cuestionó la decisión judicial que ordenó su detención preventiva y llamó a estudiantes de Economía a pronunciarse sobre lo que consideró una persecución contra posturas intelectuales distintas.Desde el jueves, día en que se conoció la orden contra Bonilla, Petro ha insistido en la inocencia de su exministro y calificado la decisión judicial como un ataque político.

Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco permanecen desde este fin de semana en prisión preventiva, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definiera sus lugares de reclusión por orden del Tribunal Superior de Bogotá.